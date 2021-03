Nice-angriberen Kasper Dolberg får alligevel lov til at tilslutte sig det danske landshold.

Det sker forud for denne måneds tre VM-kvalifikationskampe mod Israel, Moldova og Østrig.

Det oplyser DBU på sine sociale medier.

'Det er lykkedes at få en dispensation fra de franske myndigheder, hvilket betyder, at Kasper Dolberg rejser med Herrelandsholdet og er med i alle tre kampe. Vi glæder os til at se dig,' skriver DBU.

Dolberg var blevet fanget af franske karantæneregler midt i coronapandemien, og det betød, at franske klubber ikke ville frigive spillere, der skulle spille landskampe udenfor EU.

Danmark spiller på torsdag den første af tre kvalifikationskampe på udebane mod Israel.

Men nu må Dolberg altså være med alligevel.

Og det er godt nyt for landstræner Kasper Hjulmand, der har været lidt udfordret med sin trup.

Stjernespilleren Christian Eriksen er fanget i sin italienske klub Inter efter et udbrud af corona på holdet.

Det betyder, at han i hvert fald miser landskampen mod Israel.

Hans afløser Phillip Billing måtte også melde afbud i denne uge, efter han blev skadet.

Håbet er dog, at Eriksen kan være med mod Moldova og Østrig, når han har overstået sin isolationsperiode.