Den brasilianske fodboldlegende Pelé er blevet udskrevet fra hospitalet, efter at han blev indlagt med en urinvejsinfektion.

Det skriver hospitalet, hvor Pelé var indlagt, ifølge nyhedsbureauet Reuters i en pressemeddelelse.

Hospitalet oplyser, at Pelé er helbredt for urinvejsinfektionen, men stadig bliver behandlet for en svulst i tyktarmen.

81-årige Pelé blev indlagt den 13. februar på Albert Einstein Hospital i São Paulo for at fortsætte behandlingen for tyktarmskræft, men få dage senere opdagede lægerne en urininfektion.

»Patienten er i stabil klinisk tilstand, allerede helbredt for sin urinvejsinfektion og vil fortsætte behandlingen for svulsten i tyktarmen, der blev identificeret i september 2021,« skriver hospitalet.

I de seneste dage har Pelé skrevet på sin Twitter-konto og endda efterladt en besked om krigen i Ukraine, hvor han viser solidaritet med ukrainerne. »Jeg beder Gud om fred, frihed og kærlighed til at sejre,« skrev han fredag.

Pelé har fået kemoterapi for at behandle tumoren, der blev fundet ved rutineundersøgelser i slutningen af ​​august. Han blev kortvarigt lagt på intensiv og udskrevet efter en måned. Men han har tilbragt flere dage på hospitalet siden.

Pelé vandt verdensmesterskaberne i fodbold i 1958, 1962 og 1970 og er fortsat Brasiliens førende målscorer med 77 mål i 92 kampe.