Der er godt nyt til den danske landsholdsspiller Daniel Wass.

Den 32-årige Atletico Madrid-spiller er nemlig tilbage på træningsbanen med sine holdkammerater efter en ledbåndsskade.

Det skriver det spanske medie Marca.

Danskeren blev skadet i sin debut for storklubben, da holdet tabte med 2-4 ude til FC Barcelona i starten af februar. Her nåede han blot at få 44 minutter på banen, inden han vred sig i smerte på græsset.

I første omgang lød meldingerne, at danskeren kunne se frem til en skadespause mellem seks og otte uger.

Men genoptræningen er angiveligt gået så godt for den danske backspiller, at den spanske storklub håber på at kunne få Wass klar til Champions League-returopgøret mod Manchester United 15. marts.

Kampen mod FC Barcelona fik efterfølgende stor opmærksomhed i de spanske medier, fordi Atletico-træner Diego Simeone tvang den danske landsholdsspiller til at spille videre i de sidste minutter af opgøret – selv om han var skadet.

Den karismatiske træner skyndede i situationen på lægestaben og på Wass, som Simeone trak op fra jorden, så danskeren igen kunne komme på banen.

Skaden viste sig så efterfølgende at være en ledbåndsskade, som siden har holdt danskeren ude af spaniernes trup.

Daniel Wass skiftede i januars transfervindue til Atlético Madrid fra Valencia.

Her har han skrevet under på en aftale indtil sommeren 2023.