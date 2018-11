Mandag skal Yussuf Poulsen møde ind i den danske landsholdslejr forud for Danmarks kommende landskampe mod Wales og Irland.

Den danske angriber har haft problemer med en rygskade, der blandt andet holdt ham ude af opgøret i Europa League torsdag, da RB Leipzig tabte til skotske Celtic.

Fredag er der dog godt nyt fra Tyskland til landstræner Åge Hareide.

Her skriver RB Leipzig på Twitter, at Yussuf Poulsen forventes at være klar til søndagens opgør i Bundesligaen, hvor RB Leipzig tager imod Bayer Leverkusen.

Danmark spiller i Nations League mod Wales på udebane 16. november, mens det tre dage senere i samme turnering gælder kampen mod Irland i Aarhus.

Danmark spiller i gruppe 4 i det næstbedste lag i turneringen.

Wales topper gruppen med seks point for tre kampe, mens Danmark har fire point for to kampe.

Irland har også spillet tre kampe og har skrabet et enkelt point sammen efter 0-0-kampen mod Danmark i Dublin i oktober.

