Den brasilianske superstjerne Neymar er så småt ved at færdiggøre sin første sæson i franske Paris Saint-Germain.

Alligevel har der allerede været en del rygter omkring superstjernens fremtid. Angiveligt en den 26-årige angriber ikke helt lykkelig over at spille i den franske Ligue 1. Vi har tidligere hørt om kontroverser med en af klubbens andre stjerner Edinson Cavani. Og vi har også hørt, at både Real Madrid og FC Barcelona flirter med Neymar.

Af den sidste årsag er der blevet spekuleret i en ting, Hvad skal en mand, der for lidt under et år siden blev solgt for 222 millioner euro (1,65 milliarder kroner), stå til salg for i dag?

Spanske El País har meldt om svimlende 300 millioner euro (2,23 milliarder kroner).

Neymar er i øjeblikket skadet, og det er tvivlsomt, om han kan nå at blive klar til sommerens VM i Rusland. Læs mere om det her.

På baggrund af det har franske L'Equipe forhørt sig hos LFP, der er organisationen bag de franske fodboldligaer. Og her er svaret klart:

'Klubber kan ikke lave kontrakter, der indeholder en frikøbsklausul, som vil afslutte det kontraktuelle forhold mellem to parter. Derfor, i forhold til denne tekst, kan Neymars kontrakt ikke have en sådan klausul. Og der er ikke en sådan klausul i spillerkontrakten, der er verificeret af LFPs juridiske komité,' lyder det i et svar fra LFP til L'Equipe.

Spanske Marca har ligeledes undersøgt sagen, hvor man har fået svar fra LFPs præsident Didier Quillot, der bekræfter organisationens svar med, at hvis Neymar skal sælges 'skal de to klubber nå til enighed'.