Efter en tung start på foråret har Horsens nu spillet tre kampe uden nederlag. Onsdag kom første sejr i 2021.

Der har været langt mellem superligasejrene i AC Horsens, men onsdag aften fik klubben tiltrængt oprejsning, da AaB blev sendt hjem med et nederlag på 1-2.

I kampens overtid fik Horsens-angriber Nicolai Brock-Madsen scoret det forløsende mål, der udløste forårets første sejr.

Sejren skaber glæde på ledelsesgangen hos sportschef Niels Erik Søndergård. Han fornemmer, at klubben er på rette kurs trods en sidsteplads i tabellen.

- Jeg kan mærke i dagligdagen, at klubben bevæger sig i den rigtige retning. Det viser sig i truppen, på træningsbanen og hele den måde, der bliver arbejdet i teamet omkring holdet, siger Søndergaard.

Horsens har efter tre indledende forårsnederlag hentet fem point i de seneste tre kampe. Ifølge sportschefen er det et udtryk for, at holdet har lært af den tunge start.

- Jeg har stadig tiltro til, at vi kan overleve. Min tro bliver forstærket efter sådan en kamp, hvor marginalerne også tipper over til vores fordel.

- Vi har stor fokus på, at vi fortsat er i Superligaen, så det er der, vi lægger vores kræfter, siger Niels Erik Søndergård.

På det seneste har Horsens' defensiv været mere solid end tidligere i sæsonen. Og mod AaB blev der også skabt flere chancer i den anden ende end i de forrige kampe.

Cheftræner Jens Berthel Askou glæder sig over, at klubben fik lidt tiltrængt succes med et sent sejrsmål.

- Det er let at sige, at det fortæller alt om truppen og den kultur, vi er ved at opdyrke, men der er noget sandhed i det. Vi er blevet bedre og bedre, og endelig får spillerne en belønning.

- Vi rykker os spillemæssigt i øjeblikket. Det er klart, at vi ikke sætter 10.000 pasninger sammen på det her underlag. Vi vil gerne spille direkte i øjeblikket, fordi vi tror, det er vejen frem til at få nogle resultater, siger træneren.

AC Horsens skal på banen igen på søndag, når holdet på udebane møder FC Nordsjælland.

/ritzau/