Esbjergs målmand Jeppe Højbjerg er ærgerlig over, at han lavede et kæmpe drop ved OB's sejrsmål i overtiden.

Esbjergs målmand Jeppe Højbjerg droppede fælt ved den afgørende scoring, da OB i Superligaen slog vestjyderne med 2-1.

Fynboernes Casper Nielsen scorede sejrsmålet dybt inde i overtiden, og efter kampen var Højbjerg ærgerlig over, at hans fejl fik afgørende betydning.

- Det var ikke det, jeg havde håbet på, men det er en del af det at være målmand. Hvis man laver fejl, koster det mål, og det gjorde det desværre i dag, siger han.

- Jeg prøvede at få en fodparade på, og så ramte jeg den lidt på hælen, og så valgte bolden at trille i mål. Det er jeg selvfølgelig træt af.

Esbjerg-keeperen har ellers været en af de bedste for oprykkerne, der noget overraskende ligger på tredjepladsen. Og netop de gode præstationer tidligere i sæsonen skal hjælpe målmanden videre.

- Jeg har stået en god sæson, og jeg skal følge op på det, jeg har gjort de sidste par måneder.

Selv om han indrømmer, at OB var bedst i første halvleg, så synes han stadig, at uafgjort havde været fortjent for begge mandskaber.

- Vi spillede ikke særlig godt. Selv om vi kom foran, var OB bedst i første halvleg. I anden halvleg var det meget lige, så jeg synes, at 1-1 havde været et fortjent resultat.

Esbjerg forbliver efter det sene nederlag på tredjepladsen, mens OB rykker op på fjerdepladsen.

/ritzau/