I tre år er der blevet arbejdet på et projekt, der 27. august ser dagens lys.

Her udkommer bogen 'Kasper Hjulmand – Fodbolddrømmer', som er skrevet af journalisten Morten Glinvad. Det skriver Gyldendal i en pressemeddelelse.

Tilbage i 2017 fik han den idé, at han ville følge Hjulmand de næste år i karrieren.

»Det er et godt tidspunkt. Jeg er sikker på, at dit næste trænerjob bliver et spændende sted,« lød beskeden fra journalisten, der fik overbevist Kasper Hjulmand om, at bogen skulle skrives.

Og det betyder, at det nu bliver muligt at komme helt tæt på de begivenheder, der er sket i hans liv de sidste tre år, hvor Morten Glinvad har været med. En periode, der har budt på både en nedtur og en stor overraskelse.

'Han har lyttet med på Hjulmands taktikmøder i FC Nordsjælland, og han fulgte med i kulissen i de dramatiske dage, hvor Kasper Hjulmand troede, at han skulle være ny træner for den belgiske storklub Anderlecht. Og i foråret 2019 var Glinvad som en af ganske få indviet i de hemmelige forhandlinger mellem Kasper Hjulmand og DBU om det danske landstrænerjob,' skriver Gyldendal i pressemeddelelsen.

Det var i januar 2019, det blev meldt ud, at Kasper Hjulmand var klar til at søge nye udfordringer, og derfor stoppede han i FC Nordsjælland.

I første omgang skulle han gøre sæsonen færdig i Farum, men i marts stoppede han med øjeblikkelig virkning inden mesterskabsspillet.

I juni samme år kom så den overraskende melding, at Kasper Hjulmand skulle være landstræner for Danmark og dermed overtage tøjlerne fra Åge Hareide efter det EM, der skulle være spillet i år.

På grund af coronavirus er slutrunden dog udsat til næste år, og det bliver derfor Kasper Hjulmand, der skal stå i spidsen for den.

Han udtager sit første landshold inden Nations League-kampene, der skal spilles i starten af september. Her møder Danmark Belgien lørdag 5. september og England tirsdag 8. september.

Hjulmand har tidligere været træner i Lyngby Boldklub, og han har også stået i spidsen for Bundesliga-klubben Mainz 05.