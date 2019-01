I et stort interview fortæller Glen Riddersholm, hvad der har formet ham som menneske, og hvordan han ser på sin trænergerning.

I interviewet, som kan læses i sin fulde længe i JydskeVestkysten, kommer Riddersholm blandt andet ind på, hvordan han ser samfundet og vigtigheden af sin familie, men i høj grad også vigtigheden af at være sig selv og aldrig give op.

Derfor var det velvalgt at spørge træneren, hvorfor han efter kun to måneder skiftede stillingen som sportsdirektør i Vendssysel ud for at blive træner i SønderjyskE.

»Jeg gav ikke op. Jeg er stolt af det arbejde, jeg nåede deroppe, og det tror jeg også, at mange vil anerkende. Men jeg var nødt til at være tro mod mig selv. Jeg jagter videre på den drøm, jeg har levet på i årevis. Så jeg er både glad og stolt af min beslutning. For den bunder i det, jeg tror på,« siger Glen Riddersholm.

Riddersholm opnåede sit hidtil største resultat i FC Midtjylland, hvor han vandt mesterskabet. Efterfølgende fik han tilnavnet Guld-Glen grundet et famøst billede

Opsigelsen vakte meget kritik mod Riddersholm fra blandt andre Vendsyssel, og han fortæller til JydskeVestkysen, at det påvirkede ham, men han mener stadig, at han traf det rigtige valg ved at tage til SønderjydskE.

»Jeg er ved at være så pisse træt af alle dem, der mener, at SønderjyskE er et skridt nedad og i den forkerte retning for mig som træner. De ved ikke noget som helst. Det her er det helt rigtige, og jeg tror virkelig på det,« siger han.

Glen Riddersholm har tidligere været træner i AGF og FC Midtjylland. Hos sidstnævnte vandt Superligaen.