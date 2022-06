Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske træner Glen Riddersholm er færdig i belgiske Genk.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

'KRC Genk har sagt farvel til Glen Riddersholm. Danskeren blev tilknyttet staben som assistent i starten af november,' lyder det.

'Klubben har set på, om Glen kunne blive i en anden rolle, men det kommer ikke til at ske. Vi vil gerne sige tak til Glen for hans indsats og ønsker ham stor succes i karrieren fremover.'

Tilbage i december nåede danskeren at være cheftræner for klubben i en enkelt dag. Det skete, da man efter svingende resultater fyrede den ambitiøse John van den Brom.

Herefter blev danske Glen Riddersholm sat ind som midlertidig afløser sammen med sin med-assistenttræner Domenico Olivieri. En historie, som vakte opsigt i Danmark.

Men det blev en ganske kort fornøjelse, for allerede dagen efter meddelte klubben, at man havde fundet ny cheftræner.

»Jeg har lagt mærke til, at der har været utrolig mange spekulationer om, at jeg måske skulle være skuffet over ikke at overtage cheftrænerposten alligevel og det ene og det andet. Det passer ikke. Det, der er blevet sagt af ledelsen, er det, der er sket. Det har aldrig været planen, at jeg skulle overtage cheftrænerposten, som præsidenten også har udtalt,« sagde danskeren i den forbindelse til B.T.

Den nye træner der kom til var Bernd Storck, der mistede jobbet, da sæsonen sluttede i Belgien. I slutningen af maj ansatte Genk så Wouter Vrancken som ny cheftræner, men han får altså ikke Glen Riddersholm som sin assistent.

Inden han fik jobbet i Belgien tilbage i november, arbejdede Riddersholm som tv-ekspert hos NENT.

Han har tidligere været cheftræner for Sønderjyske, AGF og FC Midtjylland.

Karrierens højdepunkt kom i 2015, da Glen Riddersholm førte netop 'Ulvene' frem til klubbens første DM-guld.