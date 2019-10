Danmark fik for halvanden uge siden sin første danske - mandlige! - seniorverdensmester, da 23-årige Mads Pedersen overraskende trampede først over målstregen i engelske Harrogate.

De danske medier eksploderede efterfølgende i en jubelrus. Men der var ét problem.

I TV 2's mediemagasin 'Presselogen' i søndags blev det fremhævet, at flere medier skrev, at Mads Pedersen var 'den første danske verdensmester i cykling' - på trods af at danske Amalie Dideriksen tog guld ved VM i 2016. Og diskussionen gik efterfølgende på, hvorvidt herresport får mere omtale end kvindesport.

Nu blander hovedpersonen - Amalie Dideriksen - sig i debatten. Og hun føler sig ikke overset.

»Jeg føler mig nu ret sikker på, at jeg ikke blev glemt. Mit navn blev i hvert fald nævnt flere gange under TV '2s livedækning af herrernes løb,« skriver hun i et opslag på Facebook.

»Der er ingen tvivl om, at det ville have været stort at blive inviteret til Københavns Rådhus til pandekager sammen med mine holdkammerater (Cecilie Uttrup Ludwig og Julie Leth) for at fejre, at jeg vandt VM i Doha i 2016. Men jeg er utroligt glad for den fejring, min barndomsklub Amager Cykle Ring arrangerede for mig, da jeg landede i Københavns Lufthavn.«

23-årige Amalie Dideriksen skriver dog, at hun ville ønske, at de kvindelige cykelryttere fik samme opmærksomhed som deres mandlige kolleger.

»Det er i mine øjne ikke kedeligere at se kvindecykling, selvom Poul Madsen (chefredaktør for Ekstra Bladet) ellers mener, at 'mandlige cykelløb er meget mere interessante end kvindelige cykelløb', og at 'mandlig cykelsport er vigtigere end kvindelig cykelsport', som han udtalte i Presselogen på TV 2 d. 6. oktober.«

Synes du, at kvindecykling er kedeligere end herrecykling?

»Jeg synes tværtom, at der er vidt forskellige dynamikker i landevejscykling for kvinder og mænd, som rent faktisk gør det interessant som cykelfan også at se kvindernes løb.«

Amalie Dideriksen, der til dagligt kører for det hollandske hold Boels-Dolmans, har - udover VM-guldmedaljen fra 2016 - også to junior-VM-sejre fra 2013 og 2014.