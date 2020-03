NB: ARTIKLEN ER SKREVET FØR ÅGE HAREIDES DBU-FARVEL

'Han er den bedste venstreback i The Championship!'

Kristian Pedersen er én af dansk fodbolds bedst bevarede hemmeligheder. Den 25-årige venstreback har i denne sæson brændt banen af for Birmingham i den benhårde næstbedste engelske række, The Championship.

Han er én af blot seks Championship-spillere, der har spillet samtlige minutter i denne sæson. Han er nummer to på listen over spillere med flest succesfulde tacklinger. Han har scoret fire mål – heriblandt et hovedstødsmål fra 20 meters afstand.

Og i Birminghams fanskare er man ikke i tvivl om, at danskeren er rækkens bedste venstreback, og man har derfor svært ved at forstå, hvorfor Pedersen ikke er en del af det danske landshold.

"He's the best left back in the Championship"



"He's so good going forwards and defensively"@dilksymatey was full of praise for Kristian Pedersen in our new episode.



Is there a better left back than him in the Championship?#BCFC #KRO pic.twitter.com/tIOY4X9nYj — Second Tier Podcast (@TheSecondTier) February 3, 2020

Selv har han også en drøm om snart at trække nationaldragten over hovedet – ligesom eksempelvis Championship-kollegaen Henrik Dalsgaard har gjort masser af gange.

»Ja, lad mig sige det sådan, at jeg har en stor drøm om at kunne få lov til at repræsentere mit eget land. Og ja, det er rigtigt, at Dalsgaard spiller i samme liga som mig, og han er på landsholdet.«

»Men jeg må bare klø på. Jeg kan ikke gøre andet end at fokusere på mit spil og så forhåbentlig komme i betragtning til at komme med en dag,« fortæller Kristian Pedersen, der selvfølgelig også har noteret sig, at der skal spilles EM i København - når corona-virussen tillader det.

»Det er også en stor motivation for mig – et EM. Det er jo noget af det største.«

»Men jeg ved også, at det måske ikke lige er det rette tidspunkt at eksperimentere på landsholdet. Jeg har trods alt ikke været med, og de har stor succes. Men jeg arbejder for at gøre mig gældende,« fortæller Birmingham-profilen, der har en håndfuld U21-landskampe på cv'et.

Ringer der ikke lige umiddelbart en klokke i forbindelse med navnet 'Kristian Pedersen? Det er helt fair, for den bomstærke forsvarsmaskine har aldrig spillet i Superligaen. Ringsted-knægten nåede to sæsoner for HB Køge i 1. division, inden udlandet lokkede.

Det var hans tidligere træner i HB Køge, Henrik Pedersen, der anbefalte sin nye arbejdsgiver, 2. Bundesliga-klubben Union Berlin, at tage et kig på den da 21-årige venstreback.

»De tog op og så mig spille og kunne godt lide mig – og de hentede mig så til Berlin på et slags wildcard, hvor de ville se, om jeg kunne begå mig på det niveau. Og derfra er det bare gået stærkt.«

6 outfield players have played every minute of the Championship season so far.



Ben White (Leeds)

Christopher Schindler (Huddersfield)

Jake Cooper (Millwall)

Joe Worrall (Forest)

Kristian Pedersen (Birmingham)

Matt Grimes (Swansea) — Grant (@Grantnffc1) February 27, 2020

I kultklubben Union Berlin fik han hurtigt slået sit navn fast, og efter et par succesfulde sæsoner skulle det næste skridt tages. Og det skridt endte med at hedde Birmingham City FC – selvom der var andre muligheder.

»Der var diverse klubber, der var interesserede. Jeg kunne have valgt at tage til Bundesligaen i stedet for at tage til England.«

»Men jeg har bare en drøm om Premier League. En drengedrøm. Og hvis den skulle realiseres, så skulle jeg tage til England og Birmingham. Tage et mellemhop igen for så at tage det helt store skridt.«

»Men jeg kunne godt have spillet i Bundesligaen i dag.«

Og det næste skridt venter måske lige om hjørnet. I vinterens transfervindue lagde Premier League-klubben Watflord – ifølge B.T.s oplysninger – omkring 70 millioner kroner på bordet. Et bud, Birmingham hurtigt afviste.

Kristian Pedersen kender godt til Watfords interesse.

»Jeg vidste godt, at de var interesserede i mig. Men nu blev det ikke til noget, og sådan er det. Der var også andre klubber inde i billedet, ved jeg.«

Han er dog ikke i tvivl om, at der skal tages et nyt skridt snart. Og hvilken retning det skridt skal tages i.



»Mine fremtidsplaner er simple. Jeg skal spille Premier League.«

»Om det skal være til sommer ... tja, jeg vil selvfølgelig gøre alt for at gøre mig gældende til det.«

»Men ellers har jeg to år tilbage af min kontrakt med Birmingham, og klubben skal ikke sælge mig, hvis de ikke vil.«

»Men jeg går rundt med den Premier League-drøm, så man ved aldrig, hvad der sker. Det kan godt være, der sker noget til sommer.«

Tilbage til landsholdsdrømmen. For landstræner Åge Hareide er ikke helt ubevidst om, at der render et landsholdsemne rundt i Birmingham.

»Jeg ved, at min træner har været i kontakt med Hareide. Men andet ved jeg faktisk ikke.«

Kristian Pedersen ved dog godt, at det er Hareides snarlige farvel til landsholdet, der kan blive Birmingham-danskerens helt store chance.

»Han er selvfølgelig en sindssygt god træner, og han har haft stor succes med Danmark – en succes, vi ikke har haft i mange år.«

»Og på den måde er det lidt vemodigt at skulle af med ham.«

»Men det er klart, at det åbner nye døre for spillere som mig, der er gået lidt under radaren. Jeg håber på det,« slutter Kristian Pedersen – én af dansk fodbolds bedste hemmeligheder.