Flirten har stået på i længere tid, og var særligt intens på vej ind i januar-transfervinduet. Men nu ser Christian Eriksens vej til Real Madrid helt og aldeles lukket ud.

Kongeklubben har nemlig grundigt vejet den danske Tottenham-stjerne - og ikke mindst den rekordhøje pris, Premier League-klubben forlanger for ham - og fundet ham alt for dyr.

Og så er der en komet, der i denne sæson har meldt sig på banen på Real Madrids midtbane, Dani Ceballos, som klubben i stedet vil satse på sammen med veteranen Luka Modric.

Det skriver den store spanske sportsavis AS, som dækker Real Madrid tæt og intenst, og som har fulgt Eriksen/Real Madrid-sagaen i det seneste halve år.

Real Madrid havde ellers udset den danske landsholdsstjerne som arvtageren for Luka Modric, som er fyldt 33 år.

Ifølge AS overvejede Real Madrid at betale op til 625 millioner kroner for Christian Eriksen enten i det netop overståede transfervindue eller måske mere realistisk til sommer.

Men Tottenhams berygtede formand, Daniel Levy, har skræmt Kongeklubben væk ved tidligere på måneden at smække et prisskilt på Eriksen på astronomiske 1,86 milliarder kroner. Det ville gøre fynboen til verdens dyreste fodboldspiller.

Så desperate har Real Madrid-ledelsen trods alt ikke været, selv om klubben halter efter FC Barcelona i La Liga, og generelt kæmper med at finde dens spillemæssige form efter Cristiano Ronaldo forlod klubben i sommer.

Dani Ceballos er fremtiden i Real Madrid, mener klubben selv, ifølge AS. Foto: JULIO MUNOZ Vis mere Dani Ceballos er fremtiden i Real Madrid, mener klubben selv, ifølge AS. Foto: JULIO MUNOZ

Nu er det så i stedet den kroatiske midtbanestyrmand, som ellers har været rygtet væk fra Los Blancos, som skal tegen fremtiden på midtbanen sammen med Cabollos. AS Skribver, at alt tyder på, at Modric får en kontraktforlængelse.

Planen er så, at han skal være en slags læremester for 22-årige Dani Ceballos, som har grebet chancen på midtbanen i denne sæson.

Der er fortsat stor tvivl om, hvorvidt Christian Eriksen ønsker at prøve kræfter med en ny klub - eller han i stedet vælger at binde sig til Tottenham i yderligere en årrække.

Den 26-årige dansker har kontraktudløb om bare halvandet år, og vil derfor kunne hentes gratis sommeren 2020.