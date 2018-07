Hobro. En skade har forhindret Hany Mukhtar i at deltage i sæsonens to første superligakampe for Brøndby.

Men nu er den tyske profil med nummer 10 på ryggen blevet sin skade kvit. Han indgår nemlig i den trup, som Brøndby-træner Alexander Zorniger har udtaget til søndagens udekamp mod Hobro.

23-årige Mukhtar har været i Brøndby siden 2016. Sidste år fik han vekslet et lejeophold til en permanent kontrakt med Brøndby og var med til at spille klubben på andenpladsen.

Mukhtar bidrog med 10 mål i 36 superligakampe i sæsonen. Et af dem var mod netop Hobro i marts.

Brøndby åbnede sæsonen med 2-0 ude mod Randers, men måtte skuffede nøjes med 1-1 mod oprykkeren Vejle på hjemmebane i sidste uge.

Hobro vandt sine fire første kampe mod Brøndby efter oprykningen til Superligaen. Endda uden at lukke et eneste mål ind.

Men siden er billedet vendt på hovedet i de indbyrdes opgør, og Brøndby har vundet fire kampe på stribe mod Hobro.

Hobro og Brøndby spiller søndag klokken 16.

/ritzau/