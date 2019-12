Borussia Mönchengladbach er tilbage på førstepladsen i Bundesligaen efter at have mistet den lørdag.

Lidt over et døgn. Så lang tid nåede Yussuf Poulsen og medspillerne i RB Leipzig at ligge på førstepladsen i Bundesligaen, inden den blev taget fra dem igen.

Søndag slog Borussia Mönchengladbach nemlig Freiburg 4-2. Dermed er Gladbach tilbage på den øverste position i den bedste tyske fodboldrække.

Holdet har nu 28 point, hvilket er et mere end RB Leipzig.

Kampen mod Freiburg startede eksplosivt. Inden for de første seks minutter havde begge hold således sendt bolden i mål.

Gladbachs Marcus Thuram efter to og et halvt minut og Freiburgs Jonathan Schmid tre minutter senere på direkte frispark.

Det skulle dog blive de eneste mål i kampens første 45 minutter.

Målscoringen blev genåbnet allerede 45 sekunder inde i anden halvleg ved Gladbachs Breel Embolo, der tre minutter senere kunne have gjort det til 3-1 på straffespark, men schweizeren sendte bolden på stolpen.

Kort efter gjorde Patrick Herrmann så det, Embolo ikke formåede. Nemlig at gøre det til 3-1.

Freiburgs Lucas Holer lagde i ovnen til en spændende afslutning på kampen, da han med cirka en halv time tilbage reducerede til 2-3.

Men Breel Embolo gav Gladbach luft, da han i det 71. minut prikkede bolden i mål til 4-2, hvilket altså endte med at blive kampens slutresultat.

/ritzau/