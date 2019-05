Horsens fik et godt udgangspunkt, da holdet vandt 1-0 ude over Vendsyssel i første playoffkamp om nedrykning.

AC Horsens tog søndag det første stik i playoffkampene om nedrykning, hvor Nicolai Brock-Madsen blev den helt store helt, da han pandende en 1-0-sejr hjem med et kvarter igen i udekampen mod Vendsyssel.

Dermed har Horsens vundet alle tre indbyrdes opgør i denne sæson, hvor den samlede målscore hedder 5-0 i Horsens' favør.

Derfor var Horsens-træner Bo Henriksen en tilfreds mand efter kampen, hvor han med et smil satte ord på det vigtige udebanemål.

- Vi elsker at spille i Hjørring. Det kunne være, vi skulle spille kampen heroppe på søndag igen.

- Det er så sindssygt vigtigt med de her udebanemål. Det er næsten lige før, man hellere vil tabe 1-2 end at spille 0-0, så målet betyder alt, siger Henriksen.

Horsens' udgangspunkt til kampen var et højt pres, hvor man forsøgte at stresse hjemmeholdet.

Står det til Bo Henriksen, bliver det forhåbentlig samme udtryk fra mandskabet søndag i Horsens, der dog stadig kalder opgøret helt åbent.

- Vi har prøvet det før og ved, at det er en katastrofe at forsvare noget, så vores tilgang i kampen var at angribe. Derfor skal vi igen ud og angribe, så vi kan vinde den fodboldkamp hjemme også, siger Bo Henriksen.

Trods Vendsyssels forfærdelige statistik mod Horsens i denne sæson, så har søndagens vikarierende Vendsyssel-anfører, Søren Henriksen, stadig stor tro på, at vendelboerne kan vende det svære udgangspunkt.

- At vi ikke har scoret mod dem endnu i denne sæson, synes jeg ikke siger så meget. Selv om vi har tabt til dem tre gange i denne sæson, så synes vi, det er et hold, vi sagtens kan slå.

- Det står stadig kun 0-1, så vi tror helt klart på, at vi vender opgøret, siger Søren Henriksen.

Returopgøret spilles på søndag i Horsens.

/ritzau/