Du kender det nok selv. At noget er så langt ude, at du godt vil indgå et sindssygt væddemål med nogen – for det kommer jo ikke til at ske.

Tirsdag aften skete det så for 21-årige Emmanuel Dennis.

Den nigerianske angriber var på banen for Club Brügge, der sensationelt var tæt på sejren mod Real Madrid – faktisk var de tæt på at snuppe sejren.

For den 21-årige angriber blev det en aften, han aldrig vil glemme.

Emmanuel Dennis efter tirsdagens overraskende resultat. Foto: SERGIO PEREZ

For allerede ni minutter inde i kampen bragte han de undertippede belgiere foran 1-0 på mægtige Santiago Bernabeu. Og kort før pausen gjorde han det også til 2-0.

Inden kampen havde Emmanuel Dennis joket med, at han ville anskaffe sig en tatovering, hvis han skulle være så heldig at score mod det spanske storhold.

Nu scorede han to. Hvad så?

»Ja, det må jeg nok,« sagde Emmanuel Dennis til den belgiske tv-kanal RTL kort efter kampen.

Den 21-årige angriber kom til Ukraine og europæisk fodbold i 2016, hvor Zorya Luhansk hentede ham i hjemlandet. Året efter skiftede han så til Club Brügge, hvor han har lavet 16 ligascoringer i 62 kampe.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane udtalte efter kampen, at første halvleg mod Brügge var noget af det værste, han havde oplevet som Real Madrid-træner, og storfavoritterne måtte helt hen til det 85. minut, før brasilianske Casemiro reddede lidt af æren med sin scoring til 2-2.

Selv om Brügge var tæt på sejren, er det ikke noget, der for alvor ærgrer belgiernes tomålsskytte.

»Jeg er glad for at score to mål, og vi ville virkelig gerne have vundet kampen. Vi var ikke langt fra, men vi vil være tilfredse med et point, det er et godt resultat,« sagde han videre til RTL.