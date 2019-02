En privat eftersøgning af fodboldspiller Emiliano Sala sættes i gang søndag.

Et skib kaldet FPV Morven satte onsdag kursen mod øen Guernsey og vil blive brugt i den private eftersøgning af argentinske Sala samt pilot David Ibbotson og hans fly.

Det skriver blandt andre Sky Sports.

Efterforskningsholdet, der skal søge efter fodboldspilleren og det forsvundne fly, ledes af skibsvragsefterforsker David Mearns.

A supporter stands in front of a giant portrait of Nantes' Argentinian forward Emilianio Sala before the French L1 football match between FC Nantes and AS Saint Etienne (ASSE) at the La Beaujoire stadium in Nantes, western France on January 30, 2019. Foto: SEBASTIEN SALOM GOMIS

Tidligere på ugen fandt den engelske efterforskningsstyrke to sædepuder, der menes at stamme fra det forsvundne fly.

Den engelske efterforskningsstyrke Air Accidents Investigation Branch meddelte, at de to puder 'sandsynligvis stammer fra det forsvundne fly.'

Efterforskningen begyndte 23. januar, efter at flyet med Sala om bord forsvandt 21. januar, og torsdag indstillede Guernsey politi eftersøgningen af Sala og piloten med begrundelsen, at det ville være højst usandsynligt at finde dem i live.

Men eftersøgningen af fodboldspilleren og piloten stopper ikke. En privat sponsoreret eftersøgning har via en crowd-funding rejst mere end 2,5 millioner danske kroner online.

Den argentiske fodboldspiller var kort forinden skiftet fra Nantes til Cardiff, da han forsvandt ombord på et privatfly over den engelske kanal. Foto: LOIC VENANCE

Eftersøgningen vil primært fokusere på området nær Surtainville på den franske halvø Cotentin, hvor sædepuderne fra flyet dukket op ikke langt fra.

Den 28-årige argentinske angriber var umiddelbart forinden sin forsvinden blevet solgt fra Nantes til den engelske Premier League-klub Cardiff og var på vej til sin nye klub, da flyet forsvandt.

Og selvom alt tyder på, at både Sala og piloten er omkommet, så har Salas søster holdt liv i sit håb om at finde ham i live.

»Vi har fået en masse støtte fra de to klubber, og jeg takker alle deres fans for deres indsats. Men inderst i mit hjerte ved jeg, at Emiliano - der er en fighter - stadig er i live. Jeg ved at han og piloten er et sted midt i kanalen (Den Engelske Kanal, red.),« fortalte Romina Sala på et pressemøde i sidste uge.