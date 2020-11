Inden sommeren 2018 kendte rigtig mange Rurik Gislason. Og på 27 minutter under VM stiftede endnu flere bekendtskab med den islandske fodboldprofil.

For da han blev skiftet ind under slutrunden, eksploderede det på de sociale medier.

Det væltede ind med nye Instagram-følgere, kvinder kom med 'vanvittige tilbud' til ham, det var 'hysterisk', og hvis han spillede en dårlig kamp, skulle Rurik Gislason høre for, at hans fokus var et andet sted. Det fortæller han i et interview med Expressen.

Siden har mange journalister spurgt til den vilde tid, men Rurik Gislason er egentlig ikke verdens største fan af at tale om sig selv på den måde.

»Det er ikke noget, jeg har lyst til. Samtidig kan jeg godt forstå, efter det der skete under VM i Rusland og alle de ting, det medførte, at jeg næsten ikke kan sige det uden at lyde som en højrøvet idiot,« siger Gislason til det svenske medie.

Da det var vildest, havde han 1,3 millioner følgere. Nu er tallet 'kun' omkring 800.000, og Gislason har før fortalt, at det begyndte at falde, da han viste billeder af sin kæreste. Og selv om han er ydmyg og ikke glad for at tale om sig selv, lægger han ikke skjul på, at han har fået mange spændende tilbud, som han dog ikke kunne gøre noget ved, fordi han spillede fodbold.

Det kan han dog nu, for 10. november kom det frem, at han havde valgt at lægge fodboldstøvlerne på hylden.

»Jeg tog beslutningen for et stykke tid siden om at lægge støvlerne på hylden. Det er en stor beslutning, og jeg vil selvfølgelig ikke udelukke, at jeg tager dem ned igen en dag, men for nu er det slut,« fortalte han til islandske medier.

Samtidig afslørede han, at han skal være med i et tysk tv-show samt en film, og i forhold til sidstnævnte er det en islandsk en af slagsen.

»Jeg har ikke verdens største rolle. Den har premiere næste forår eller efterår. Jeg føler, jeg skal give det en chance, og jeg tager det seriøst, selv om det ikke er en stor rolle. Jeg har taget teatertimer og endda trænet en del kung-fu og jiu-jitsu, fordi det er godt for den rolle, jeg skal spille. Jeg ser frem til at give det en chance, det føles sjovt,« siger Gislason.