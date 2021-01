Det islandske sexsymbol og tidligere fodboldspiller Rúrik Gíslason springer ud som danser.

Det gør han i den tyske version af 'Vild med dans', hvor en video netop er blevet offentliggjort på Instagram.

Tilbage i november fortalte Gislason, at han havde valgt at stille sine fodboldstøvler på hylden og i stedet ville fokusere på at lave tv og musik.

»Der er nogle spændende projekter, som jeg har takket ja til,« fortalte den 32-årige nu tidligere fodboldspiller i et interview med islandske Fótbolti.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Let's Dance | RTL.de (@letsdance)

»Der er et tv-program i Tyskland, og så har jeg besluttet mig for at prøve skuespillet af i en islandsk film,« lød det dengang fra Gislason, og nu er det altså blevet afsløret, hvilket tv-program i Tyskland han har takket ja til.

Rúrik Gíslason blev for alvor kendt under VM-slutrunden i fodbold i 2018, ​hvor midtbanespilleren var en del af det islandske landshold.

Han fik kun 27 minutter på banen mod Argentina, men det var altså nok til, at kvinder verden over begyndte at savle over den islandske fodboldspiller. Han blev efterfølgende et fænomen på Instagram, hvor det strømmede ind med nye følgere.

Gislason nåede i sin karriere at spille for blandt andre Viborg, OB og FCK, og så var han også en del af det islandske landshold, som han spillede 53 kampe for.