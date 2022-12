Lyt til artiklen

I disse dage flyder sociale medier med familiebilleder, smukke træer og ønsker om en glædelig jul.

Et af opslagene stammer fra familien Vestergaard, der deler en hilsen på Instagram.

Landsholdsspilleren, der er røget i unåde i klubben Leicester og derfor blev vraget til VM-slutrunden i Qatar, kan dog glæde sig over, at familien står over for en forøgelse snarest.

På julehilsnen er den 30-årige forsvarsspiller nemlig flankeret af sin søn, Elliott, og hustruen Pernille Vennike. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

Hun står yderst til højre på billedet og viser en flot gravid mave på opslaget, hvor Jannik Vestergaard ønsker en 'Glædelig jul' til sine godt 100.000 følgere.

Hvornår familien forøges, fremgår ikke, men parret fik den første søn i sommeren 2019. Indtil videre er der gået stille med dørene omkring det nye familiemedlem.

Hvor vedkommende skal vokse op i sine første år, må lige nu stå hen i det uvisse.



Jannik Vestergaard er nemlig uønsket i Leicester-klubben og må formodes at kigge sig om efter en ny arbejdsgiver

Den tårnhøje forsvarsspiller har kun været på banen i lidt over 100 minutter for mandskabets førstehold i indeværende sæson.

Det er mindre, end han har spillet på landsholdet siden sommerpausen, hvor det er blevet til 112 minutter.

I alt har Jannik Vestergaard spillet 35 landskampe for Danmark.