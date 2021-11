Den tidligere United-stjerne Patrice Evra er kendt som en mand med et smitsomt grin og et smil på læben.

Men for få uger siden afslørede han en mørk og dyster side af sin fortid, da han i et interview med The Times fortalte, at han er blevet seksuelt misbrugt.

I årevis gik den franske fodboldspiller rundt med hemmeligheden. Men en helt særlig hændelse blev katalysatoren for, at han åbnede op og fortalte om det.

Noget, han aldrig nogensinde havde gjort før.

»En aften så vi et program om pædofili, og hun (hans forlovede, Margaux Alexandra, red.) vidste, at noget var galt. Jeg sagde, at det var der ikke, men så brød jeg ud i tårer, og så vidste hun det,« siger franskmanden ifølge Daily Mail.

Patrice Evra er i dag 40 år og sætter ord på tiden, hvor han blev misbrugt seksuelt, i sin nye bog. Den hedder 'I love this game.'

Dengang var han 13 år gammel, og overgrebene blev begået af en mandlig lærer, som han boede hos et par dage om ugen i en periode. Selvom politiet senere kontaktede Evra om læreren, fordi nogle børn havde klaget over sidstnævnte, løj han om overgrebene for ikke at komme i problemer.

Egentlig var det slet ikke meningen, at overgrebene skulle med i selvbiografien. Bogen var sendt i trykken, men efter den skelsættende aften valgte Patrice Evra at kalde bogen tilbage.

Patrice Evra har fået en søn med danske Margaux Alexandra.

Nu er det blevet til dens første kapitel.

Der skulle dog ordnes en vigtig ting, inden den udkom: Patrice Evra måtte fortælle om det til nogle af sine nærmeste. For Margaux Alexandra var faktisk den eneste, han havde fortalt det til.

Næste i rækken var den tidligere fodboldspillers mor, inden han fløj til Manchester for at fortælle det til en helt særlig person: Mestertræneren Sir Alex Ferguson, som stod i spidsen for Manchester United, da Evra var en del af det.

I dag er manden med de 8,6 millioner følgere på Instagram glad for at have fået det ud. Men han er stadig hård ved sig selv.

»Jeg skammer mig. Jeg var en kujon, fordi jeg ikke har sagt det før,« siger han med hentydning til, at det kan være gået ud over andre børn.

