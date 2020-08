Det ville være forkert at sige, at der ikke sker ting og sager i den verdenskendte angriber Hulks liv.

I oktober skred han fra sin kone gennem 12 år, Iran Angelo, for at finde sammen med hendes niece, Camila Angelo, og det gik tilsyneladende meget hurtigt med udviklingen i deres forhold. Allerede i marts oplyste han på de sociale medier, at han var gift igen.

De to har også lagt masser af billeder med vielsesringe op, men har aldrig bekræftet over for offentligheden, at de er blevet gift.

Og nu skal der også ske noget på jobfronten.

Muskuløse Hulk med det borgerlige navn Givanildo Vieira de Sousa har snart kontraktudløb, 31. december, med sin kinesiske klub Shanghai SIPG, og han vil gerne tilbage til Europa, hvor han slog sit navn fast i først Porto og siden Zenit.

Målet er en Premier League-klub, og flere er interesserede i ham og givet tilbud, skriver Goal.

Tidligere har der da også være følere ude fra de største klubber i England, inden han skiftede til Zenit i 2012.

»I min første sæson i Porto begyndte jeg at høre snak om Manchester United, men jeg modtog aldrig noget konkret tilbud fra dem. På det tidspunkt var jeg for ung og overlod den slags til andre personer, så jeg vidste ikke, hvilke tilbud jeg fik. Det var først, efter jeg havde skrevet under med Zenit, at jeg fik at vide, at Chelsea var interesseret, men jeg kan ikke sige, hvor seriøse de var,« har han for nyligt sagt i et interview med Four Four Two.

Hulk oppebærer en utrolig løn på over 2,6 millioner kroner om ugen i Shanghai SIPG og forventes ikke at blive billig for den næste arbejdsgiver.