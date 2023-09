Gammel kærlighed ruster ikke.

I hvert fald ser det ud til, at den tyske fodboldlegende Lothar Matthäus igen har fundet melodien med sin ekskone Anastasia Klimko.

Den 62-årige verdensmester havde i hvert fald ikke nogen problemer med at invitere sin 35-årige eks med til Oktoberfest.

Her kyssede de på munden, som om der aldrig havde været en skilsmisse, fortæller Bild.

De blev gift i 2014 og fik sønnen Milan sammen, men i 2021 var det slut.

Dermed måtte Matthäus gennem sin femte skilsmisse.

Men måske er der håb.

»I månedsvis har der været rygter om, at Lothar og Anastasia er blevet et par igen. I juli var de sammen med venner på ferie på Ibiza,« skriver Bild.

Over for mediet fortæller tv-eksperten med 150 landskampe på bagen, at de kommer godt ud af det med hinanden, men ellers havde han ingen kommentarer vedrørende privatlivet.