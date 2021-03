Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, har fået tildelt en ekstra karantænedag af Fodboldens Disciplinærinstans.

Det sker på baggrund af et 'personligt angreb' i omklædningsrummet mod dommer Aydin Uslu efter opgøret mod AaB den 8. marts.

Riddersholm fik under kampen et rødt kort for sine voldsomme protester på sidelinjen, og efter kampen var fløjtet af, valgte han at opsøge dommeren i omklædningsrummet.

Og det er den episode, som dommer Aydin Uslu har valgt at indberette.

Dommer Aydin Uslu giver det røde kort til SønderjyskEs træner Glen Riddersholm i 3F Superliga-kampen mellem AaB og SønderjyskE på Aalborg Portland Park, mandag 8. marts 2021. Foto: Henning Bagger Vis mere Dommer Aydin Uslu giver det røde kort til SønderjyskEs træner Glen Riddersholm i 3F Superliga-kampen mellem AaB og SønderjyskE på Aalborg Portland Park, mandag 8. marts 2021. Foto: Henning Bagger

»Dialogen startede i en pæn tone, men endte ifølge dommer Aydin Uslu med et personligt angreb mod dommeren. Aydin Uslu har derfor foretaget en indberetning af Sønderjyske-trænerens adfærd for forløbet under og efter udvisningen i omklædningsrummet,« lyder det fra Fodboldens Disciplinærinstans.

»Aydin Uslu har indberettet, at Glen Riddersholm blandt andet væltede et bord i frustration over det dømte straffespark, og at han fortsatte den tydelige frustration i dommernes omklædningsrum efter kampen.«

Træneren var efterfølgende ude og undskylde for sin opførsel.

»Jeg laver en fejl i dag ved, at jeg vælter et bord. Det er rigtig dårligt af mig. Jeg var frustreret, fordi man har følelsen af, at der ikke er kontrol over begivenhederne, fordi det hele er så nervøst,« sagde han til TV3 Sport.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Men i redegørelsen fremgår det, at Sønderjyske 'på ingen måde kan genkende episoden' omkring Glen Riddersholms besøg i dommerens omklædningsrum.

Sønderjyske skriver blandt andet:

»At det er normal praksis/tradition, at en cheftræner kan henvende sig til dommerteamet i kølvandet på en kamp, når alle de officielle forpligtelser er overstået, og pulsen har lagt sig.«

»At det i dette tilfælde er en rolig og afbalanceret træner, der henvender sig til dommerteamet i omklædningsrummet i Aalborg.«

Fodboldens Disciplinærinstans mener dog, at Glen Riddersholm overtrådte DBUs adfærdskodeks, der skal beskytte, respektere og værne om dommerens integritet.

Glen Riddersholm har på den baggrund fået tildelt en tillægsstraf på 19 karantænepoint, hvilket svarer til én spilledags karantæne.

Dermed misser Sønderjyske-træneren også muligheden for at stå på sidelinjen i grundspillets sidste spillerunde, når Sønderjyske gæster FC Nordsjælland og skal forsøge at sikre sig en placering i top-seks.