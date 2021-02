Det var bestemt ikke mål, der manglede, da Manchester United tirsdag aften tog imod Southampton på Old Trafford.

For Ole Gunnar Solskjærs mandskab vandt med hele 9-0 i en vanvittig kamp i Premier League.

Hjemmeholdet blev allerede i første halvleg hjulpet godt på vej efter blot et minut og 16 sekunder, da den blot 19-årige Alexandre Jankewitz fik rødt kort, og så var det i den grad op ad bakke for gæsterne.

Aaron Wan-Bissaka startede målfesten efter 18 minutter, og da stadionuret stod på 39, stod det 4-0 til Manchester United. En stilling, der holdt til pausen, men de røde djævle slap ikke ligefrem speederen.

Manchester United vandt med hele 9-0 over Southampton. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Manchester United vandt med hele 9-0 over Southampton. Foto: PHIL NOBLE

For målfesten fortsatte, og både Anthony Martial og Scott McTominay scorede. I det 86. minut var der så mere drama, da Jan Bednarek fik rødt kort for at begå straffespark.

Det omsatte Bruno Fernandes stensikkert. 7-0 til hjemmeholdet, men målfesten stoppede slet ikke her. To minutter efter smækkede Martial bolden i kassen igen, og så stod den 8-0, alt imens Southampton-mandskabet i den grad lignede et hold, der for længst var på vej i bad.

Daniel James lukkede og slukkede med målet til 9-0, og dermed tangerede Manchester United deres rekord for den største sejr.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab har nu 44 point efter 22 kampe og ligger på andenpladsen med samme antal point som Manchester City, der dog har to kampe i baghånden.

Det er kun lidt over et år siden, Southampton sidst gik fra banen som tabere med samme cifre. Det skete, da holdet tabte med 0-9 til Leicester.