Hvis Ole Gunnar Solskjær håbede, at Manchester United ville vise sig godt frem mod Liverpool, blev de drømme lynhurtigt knust.

For allerede efter fem minutter startede det, der endte som et mareridt for hjemmeholdet.

Keita sendte bolden i kassen, og før der var spillet et kvarter, stod det også 2-0 til Liverpool, der satte sig på kampen fra start.

Manchester United havde et par chancer i første halvleg, men det endte i ingenting, mens det modsatte var tilfældet for de hvidklædte gæster.

Da der blev fløjtet til pause, var Liverpool foran med 4-0, og ifølge statistikproducenten Opta, var det første gang i Premier Leagues historie, at Manchester United var så stort bagud ved pausen.

Anden halvleg var kun meget få minutter gammel, da Mohamed Salah sendte sit tredje mål i kassen. 5-0, og så var der altså mange tilskuere, der havde fået nok.

Tv-billeder viste, hvordan hundredvis af fans kort tid inde i anden halvleg udvandrede fra Old Trafford.

Cristiano Ronaldo sendte bolden i mål, men der var offside, derfor blev scoringen annulleret, og hjemmeholdet gjorde det på ingen måde let for sig selv.

Da der var spillet en time, lavede Pogba en hensynsløs tackling, og efter at have set situationen på VAR-skærmen hev dommeren det røde kort op til United-spilleren, der med hængende hoved måtte gå i bad efter blot et kvarter på banen.

Derfra blev det for alvor op ad bakke for Manchester United, der da heller ikke var i nærheden af at komme tilbage, og Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær forlod da også banen med en meget alvorlig mine.

Nederlaget på 0-5 tangerer klubbens største nederlag i Premier League.

Med sejren har Liverpool nu 21 point efter ni kampe, hvilket giver en andenplads. Manchester United ligger nummer syv med 14 point.