Jøsses, det ser svært ud i Sønderjylland.

Sønderjyske Fodbolds nye ejere, Søren Davidsen og Markus Kristoffer Hansen, fortæller i et stort interview med JydskeVestkysten, at de har brug for at bryde fri af Sønderjysk Elitesport, som også tæller ishockey og håndbold. De bekræfter ligeledes opbruddet på klubbens hjemmeside.

Det samarbejde har i mange år været markeret med et stort 'E' i slutningen af SønderjyskE.

Det vil forsvinde i fremtiden, og det markerer et skift, der er langt større end et enkelt bogstav.

Hårde tider i Sønderjylland.

Mediet skriver, at klubben står til et voldsomt underskud på hele 32 millioner kroner, og nu skal der ryddes op i den butik, som amerikanske Robert Platek efterlod.

»Hvis klubben skal tilbage til bare at gå i nul, så skal hver en krone vendes. Ikke én gang, men fem gange,« siger Markus Kristoffer Hansen til JydskeVestkysten.

Klubben var i overhængende konkursfare, før de to lokale forretningsfolk kom til undsætning.

Superliga-nedrykkerne har koblet sig på i toppen af 1. division og ligger lige nummer tre og er ubesejret i de seneste syv kampe.