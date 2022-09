Lyt til artiklen

UEFA's hammer er faldet, og der skal rettes ind, hvis en række storklubber vil have deres indtægter fra forbundet.

Det Europæiske Fodboldforbund har nemlig straffet otte klubber for at bryde Financial Fair Play-reglerne.

Der er tale om Milan, Inter, Juventus, Roma, PSG, Monaco, Besiktas og Marseille, der sammenlagt kan få tilbageholdt 1,2 milliarder.

Straffen er gjort betinget i tre år for de fleste - undtagen Inter og Roma, der har fået fire år.

De to italienske klubber ligger nummer to og tre på straflisten, for kun PSG står til et større smæk end dem.

I alt får franskmændene tilbageholdt 480 millioner kroner.

Klubberne er desuden dømt til at miste et beløb ligegyldigt hvad. Også her topper PSG med 75 mio. kroner.

Premier League-klubberne Chelsea, Leicester, Man City og West Ham er i første omgang blevet frifundet, men der holdes et skarpt øje med dem, ligesom Rangers også er i fodboldforbudnets søgelys.