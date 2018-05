Danskerklubben Huddersfield sikrede sig søndag et meget vigtigt point i bundstriden i Premier League, da den fik 0-0 med hjem fra besøget hos den nykårede mester, Manchester City.

Med Jonas Lössl og Mathias "Zanka" Jørgensen i startopstillingen som vanligt kæmpede gæsterne gennem alle 90 minutter, og det belønnede sig, idet Huddersfield nu har tre point ned til nedrykningsstregen.

Jonas Lössl var efter kampen stolt og gald for resultatet mod Citys verdensstjerner, som har fejet al modstand af banen i hele sæsonen.

»Clean sheet mod holdet, som har lavet 100 mål. Jeg er meget stolt af at have været en del af denne store holdindsats, og af den store styrke, vi viste,« skriver Lössl, som er udset til at komme med Danmark til VM til sommer som tredjemålmand.

A clean sheet against the squad of a 100 goals. I’m very very proud to have been a part of this massive team effort and incredible spirit we showed today. Also a big congratulations to @ManCity with their trophy, what a fantastic team. #htafc #utt — Jonas Lössl (@JonasLoessl) May 6, 2018

Philip Billing så den vigtige pointhøst fra bænken.

Der resterer to spillerunder, hvor Huddersfield står til at få hård modstand.

Begge hold havde et par rimelige muligheder i første halvleg, hvor gæsterne ved et par lejligheder var tæt på scoring.

Men det var et ellers idéfattigt City-hold også, og et par gange måtte Jonas Lössl vise prøver på sine evner mellem stængerne.

I anden halvleg forsøgte Manchester City at lægge tryk på, og Huddersfield stod meget dybt, men da midtbanedirigenten Kevin De Bruyne blev skiftet ud 25 minutter før tid, begyndte det for alvor at se godt ud for de nedrykningstruede gæster.

Foto: PAUL ELLIS Foto: PAUL ELLIS

City havde fortsat meget svært ved at skabe åbne tilbud i solen, og først seks minutter før tid var Bernardo Silva tæt på et føringsmål, da han afsluttede lige forbi mål efter et hjørnespark.

Med to spillerunder tilbage kan kun Southampton og Swansea true danskerklubbens overlevelse. De har begge 33 point, mens Huddersfield har 36 point.

Da netop Swansea og Southampton møder hinanden i næste spillerunde, kan et enkelt point i de to sidste kampe være endegyldigt nok for Huddersfield.

I de to sidste spillerunder ser de tre holds program ud som følger:

Huddersfield: Chelsea (ude), Arsenal (hjemme).

Southampton: Swansea (ude), Manchester City (hjemme).

Swansea: Southampton (hjemme), Stoke (hjemme).

/ritzau/