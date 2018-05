Mathias Zanka Jørgensen, Philip Billing og Jonas Lössl har sikret sig endnu en sæson i Premier League, efter deres klub, Huddersfield, fik 1-1 mod Chelsea på Stamford Bridge.

Med pointet sikrer Huddersfield sig fri af nedrykning, da Swansea ikke længere kan nå dem i kampen om at undgå nedrykning. Chelsea sætter samtidig vigtige point til i jagten på top-4 og en Champions League-plads.

David Wagners hold var ikke levnet mange chancer, da sæsonen begyndte, men Huddersfield har trodset alle odds og sikret sig endnu en sæson. Det sker på bekostning af Swansea, Stoke og West Bromwich, der rykker ned i The Championship.

Chelseas uafgjorte resultat betyder også, at Tottenham har sikret sig en plads i Champions League næste sæson. Liverpool skal blot hente et point hjemme mod Brighton i sidste runde for at holde Chelsea stangen om den sidste plads i Champions League grundet en bedre målscore end The Blues. Chelsea skal naturligvis slå Newcastle på udebane for at have en chance.

Spillerne i ekstase efter, de har sikret en ny sæson i Premier League. Foto: BEN STANSALL Spillerne i ekstase efter, de har sikret en ny sæson i Premier League. Foto: BEN STANSALL

