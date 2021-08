Så skete det, som hele England har ventet på de seneste dage.

Premier League-stjernen Jack Grealish skifter Aston Villa ud med Manchester City. Det meddeler sidstnævnte på sin hjemmeside.

De forsvarende engelske mestre har givet Jack Grealish en seksårig kontrakt. Og det er EM-deltageren meget tilfreds med.

»Jeg er overdrevet glad for at tilslutte mig Manchester City. City er det bedste hold i landet med en træner, der anses for at være verdens bedste. Det er drøm, der bliver til virkelighed at være her,« siger den offensive spiller i en pressemeddelelse.

25-årige Jack Grealish. Foto: Carl Recine Vis mere 25-årige Jack Grealish. Foto: Carl Recine

En dansker har været en del af den proces, der nu sender Jack Grealish til Manchester City. Nemlig sportsdirektøren i Aston Villa, Johan Lange.

Ifølge The Sun skulle Jack Grealish nemlig have haft flere møder med danskeren, hvor han insisterede på et skifte til Premier League-rivalerne.

Og det er den helt store pengepung, som Manchester City har haft oppe for at sikre sig den tidligere Aston Villa-kaptajn. De giver således cirka 875.000 millioner kroner for den offensive engelske stjerne.

Men det er alligevel ikke nyt for Aston Villa og Johan Lange at arbejde med store beløb. Så sent som onsdag aften hentede Premier League-klubben nemlig Danny Ings i Southampton for cirka 220 millioner kroner.

Johan Lange har været en del af processen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Johan Lange har været en del af processen. Foto: Liselotte Sabroe

Den 25-årige englænder siger afsluttende i Manchester Citys pressemeddelelse, at han glæder sig meget til at spille under Pep Guardiola. Han mener det er noget, som alle fodboldspillere burde ønske at gøre.

Prisen, som Manchester City har betalt, er en ny transferrekord i England. Den tidligere prisrekord havde Paul Pogba, men Manchester United betalte cirka 65 millioner kroner mindre for midtbanestjernen i 2016.