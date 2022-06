Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Englænderne græmmer sig lige nu.

For i tirsdagens Nations League-hjemmekamp mod Ungarn endte de ungarske gæster med at tildele England det største hjemmenederlag siden 1928.

Ungarn vandt nemlig vanvittige 4-0 på engelsk grund.

Ungarerne blev mødt under noget fjendtlige omstændigheder, og det lod altså til at tænde fuldstændig op under aftenens gæster, der gik totalt målamok på Molineux Stadium i Wolverhampton.

Først scorede Roland Sallai i første halvleg, inden det i anden halvleg fik stærkt med kasser af Sallai, Zsolt Nagy og Daniel Gasdag - og undervejs blev engelske John Stones tilmed udvist.

Nederlaget til Ungarn markerer enden på en frygtelig landsholdssamling for de engelse EM-finalister.

Gareth Southgates tropper har nemlig tabt to gange til Ungarn, mens det er blevet til remiser mod Tyskland og Italien over de seneste uger.

Det efterlader Three Lions med to point på sidstepladsen i gruppen, mens Ungarn nu topper gruppen, efter det var forventet, at ungarerne skulle være gruppens prugelknabe.

Der resterer to runder af Nations League-gruppespillet - de kampe spilles i september.