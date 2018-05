Champions League-matchvinderen Gareth Bale vil væk fra Real Madrid. Og det har man bemærket i Manchester United, som gerne vil strække sig langt for at hente den walisiske superstjerne.

Der er dog et par detaljer, der kan forhindre Premier League-giganterne i at slå til.

For nok er United en af verdens rigeste klubber, men den løn, Bale hiver hos de spanske Champions League-mestre er så astronomisk, at selv United kan have svært ved at være med.

Det skriver den britiske avis Independent.

Ifølge avisen er Bales ugeløn på over fem millioner kroner, hvilket skaber bekymring særligt med waliserens høje alder, 28 år, og høje skadesfrekvens in mente. Derudover er der en overgangssum, der skal betales, som ifølge flere britiske medier skulle være på 1,7 milliarder kroner.

Foto: HANNAH MCKAY Foto: HANNAH MCKAY

Læg dertil, at United har brugt en kæmpe sum i januar på at hente en offensiv fortærkning i form af Alexis Sanchez. Derfor er en ny superangriber ikke umiddelbart en af førsteprioriteterne hos De Røde Djævle.

Gareth Bale, som scorede to mål i CL-finalen mod Liverpool lørdag aften, har længe villet væk fra Real Madrid. I de seneste skadesplagede sæsoner han han kun i glimt vist spil, der lever op til hans enorme prisskilt på omkring 750 millioner kroner, som i 2013 gjorde ham til verdens dengang dyreste spiller.

»Jeg er nødt til at spille hver weekend - uge efter uge. Og det er ikke sket. Jeg skal sætte mig ned til sommer og have en samtale med min agent,« lød det fra Bale efter CL-triumfen.

Den 28-årige offensivspiller startede da også på bænken i Champions League-finalen i Kiev, som Real Madrid endte med at vinde 3-1 efter blandt andet et vidunderligt saksesparksmål fra waliseren. Hans forhold til træner Zinedine Zidane skulle af samme årsag ikke være det bedste.

Ifølge Independent har Manchester United haft Bale på sigtekornet siden 2012, da han spillede i Tottenham. De var også med i kampen om at sikre sig Bales signatur i sommeren 2013, hvor waliseren dog endte med at vælge Real Madrid, som har har kontrakt med frem til sommeren 2022.