Det har ikke været let at komme ind i familien Ferdinand.

Den tidligere reality-stjerne Kate Ferdinand blev i september gift med Manchester United-legenden Rio Ferdinand, men forholdet har i den grad været sat på en prøve.

På grund af særdeles ulykkelige omstændigheder.

I 2015 døde Rio Ferdinands ekskone Rebecca Ferdinand af brystkræft, og to år senere, da Kate Ferdinand flyttede ind hos den tidligere fodboldspiller, gik hans mor så også bort på grund af brystkræft, så det var en særdeles depressionsramt familie med de tre børn Lorenz, Tia og Tate, der mødte Kate Ferdinand. Tre børn, der alle savnede deres mor og havde svært ved at acceptere deres nye stedmor.

»Jeg græd hver eneste dag i et år, da jeg først flyttede ind hos Rio. Det var en utrolig svær tid, fordi hans mor Janice var gået bort kun to år efter, de havde mistet Rebecca. Mit hjerte gik i stykker for dem,« siger Kate Ferdinand til dailymail.

»Det eneste, jeg ville, var at være der for ham, gøre hans børn lykkelige og være så hjælpsom som overhovedet muligt. Jeg opsagde mit arbejde. Jeg ville gøre alting rigtigt. Men jeg kunne ikke finde ud at lave mad. Jeg blev ved med at gøre noget forkert. Som at glemme gymnastiktøjet til børnene eller misse en email fra en af deres lærere,« tilføjer hun og fortsætter:

»Jeg kunne komme ind i en tilstand, hvor jeg bare følte, at jeg gjorde alt forkert for mennesker, der ikke ville have mig til at være der. Jeg var ikke en mor. Jeg var ikke vant til at være sammen med børn, men jeg vidste, at jeg ville gøre alt for dem.«

»Så jeg mistede mig selv. Jeg følte, at jeg hele tiden spillede skuespil, prøvede at smile og lære at lave mad og være den perfekte kvinde. Jeg prøvede at tale med Rio om det, men det lød, som om jeg klynkede, når han havde meget større problemer at slås med. Jeg endte med at gå ud på badeværelset og græde.«

I samme interview genkender Rio Ferdinand sin nuværende kones problemer.

»Jeg husker, at hun prøvede at tale med mig, men jeg lyttede aldrig til hende. Jeg tænkte: Hvad sker der med dig? Jeg har tre børn, der har mistet deres mor og deres bedstemor. Jeg havde selv mistet min kone og min mor. Hvad har det af betydning, at du glemmer noget tøj til børnenes skole? Jeg ville gerne have hende her, men jeg kunne ikke se, hvor svært det var for hende, fordi jeg var i så dyb sorg. Hun var langt nede i mine prioriteter.«

I sidste ende lavede parret en dokumentar om deres liv, og det anser Kate Ferdinand for at være en 'livredder' for deres forhold.

Hun afviser i dag ikke at udvide familien, men som hun siger, har hun tre børn i forvejen.