Didier Deschamps har ikke meget til overs for den kritik, som Åge Hareide er kommet med af det franske landshold.

»Alle har lov til at udtrykke sig om et emne om andre. Jeg vil ikke gå ind og dømme min kollega. Jeg kender ham ikke rigtigt, og jeg ved ikke, hvordan han er,« siger den franske landstræner i radioprogrammet Larqué Foot ifølge Jyllands-Posten:

»Men jeg siger ikke det samme om hans hold. Det er helt sikkert.«

Det var i sidste uge, at den danske landstræner kom med sine hårde ord.

Åge Hareide fortalte i et interview med Jyllands-Posten, at Frankrig blandt andet manglede en ledestjerne som Zinedine Zidane.

Didier Deschamps, der er landstræner for Frankrig, giver ikke meget for Åge Hareides kritik.

»De højstrangerede på verdensranglisten er de bedste til VM. Bare ikke Frankrig. Jeg tror ikke på det hold. De skal jo fungere sammen som en gruppe, og hver enkelt af spillerne vil kæmpe om at vise sig mest muligt frem. Frankrig er som hold knækket nogle gange,« sagde Hareide til Jyllands-Posten:

»Vi skal møde dem selv, og vi skal fandeme give dem noget at tænke på. Jeg så Frankrig mod Polen og Sverige i Stockholm. Jeg synes ikke, at det var noget specielt,« lød det videre fra nordmanden (Det skal her lige nævnes, at Frankrig senest mødte Polen i 2011, og fra dengang til nu er det kun Lyon-stopperen Adil Rami, som spiller med på det nuværende franske VM-hold, der mandag vandt 2-0 over Irland i en testkamp).

Didier Deschamps har også udtalt sig om sagen til fransk tv.

»Det er da overraskende i nutidens fodbold. Men sådan nogle bla bla bla-udtalelser tæller ikke, sagde Deschamps i tv-programmet Telefoot ifølge Jyllands-Posten.

Danmark er i VM-gruppe med Frankrig, Peru og Australien ved sommerens slutrunde i Rusland.

Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

