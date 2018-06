Juventus bekræfter, at klubben har Mattia Perin til lægetjek med henblik på at underskrive en kontrakt.

Juventus. Den 25-årige målmand Mattia Perin ankom fredag morgen til lægetjek i fodboldklubben Juventus med henblik på at underskrive en kontrakt med klubben. Det bekræfter Juventus på sin hjemmeside.

Den italienske målmand kommer fra Genoa, hvor han har spillet siden 2010.

Perin skal erstatte den erfarne klassemålmand Gianluigi Buffon, der stoppede i Juventus efter den netop afsluttede sæson efter 17 år i klubben.

Perin skal kæmpe om spilletid i målet for Juventus med den polske landsholdsmålmand Wojciech Szczesny.

Den seneste tid har Perin gjort det så godt i Genoa, at han har været inde over det italienske landshold og har spillet to landskampe. Senest mandag, hvor Italien mødte Holland i en venskabskamp.

Italien er ikke kvalificeret til VM i Rusland, der starter i næste uge, da holdet tabte playoffkampene til Sverige.

/ritzau/