Steven Gerrard er tilbage i fodboldtoppen. Liverpool-legenden er udset til at være manden, der skal løfte Glasgow Rangers tilbage til fordums styrke, og den tidligere midtbanespiller er tilknyttet Brian Laudrups forhenværende klub på en fireårig kontrakt.

Gerrard kommer til den skotske klub fra en stilling som ungdomstræner i Liverpool, og han er ikke helt færdig med sin tidligere arbejdsgiver.

The Sun skriver ifølge Sunday Express, at den 37-årige manager, der først tiltræder i Rangers til sommer, pønser på at hente Dominic Solanke til klubben. Dog kun på en lejeaftale i første omgang.

Dominic Solanke har kun været i Liverpool i en enkelt sæson, efter han i sommer blev hentet til klubben af Jürgen Klopp fra Chelsea, men spilletiden har været knap, og derfor kunne der ifølge The Sun være idé i at komme til Skotland for den 20-årige angriber.

Rangers er i denne sæson endt som treer i den skotske Premier League.