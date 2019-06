Vladimír Weiss forventer, at Georgien får problemer mod Danmark, men skjuler planen for at få point i Parken.

Georgiens fodboldlandshold skal spille op til sit absolut bedste for at have en chance for at lave et opsigtsvækkende resultat i mandagens EM-kvalifikationskamp mod Danmark.

Danskerne er nemlig blandt de bedste Europa. Det siger Georgiens landstræner, slovakken Vladimír Weiss, før mødet med Danmark.

- Vi forventer en vanskelig kamp. Det danske landshold er et af de bedste i Europa. Deres kvalifikation er ikke startet så godt, efter at de smed point mod Irland, for Danmark var det bedste hold i den kamp.

- Danmark har både europæiske stjerner og verdensstjerner på holdet, og derfor bliver det ikke nemt for os at få point. Men vi vil kæmpe og vise os fra vores bedste side, siger han.

Georgien ligger nummer 94 på verdensranglisten, hvor Danmark ligger nummer ti som den ottendebedste europæiske nation.

Hverken landstræner Weiss eller anfører Jaba Kankava vil ud med, om de har set danske svaghedstegn, som georgierne kan udnytte i Parken.

- Vi har ikke set nogen, griner Kankava.

- Jeg vil ikke besvare spørgsmålet før kampen, siger landstræneren mere alvorligt og hemmelighedsfuldt.

Åge Hareide forventer, at Georgien vil stå langt tilbage på banen og satse på kontraangreb. Weiss antyder dog, at Georgien har ambitioner om også i perioder at få lov til at styre spillet.

- Jeg vil ikke blande mig i, hvad man skal forvente af hans spillere, ligesom jeg ikke regner med, at han blander sig i vores taktik, siger Vladimír Weiss og understreger, at det er sagt i en venskabelig tone.

- Jeg ved ikke, hvilke af vores kampe han har set, men hvis han har set vores kampe i Nations League, har han set, at vi kan spille angrebsfodbold. Det vil han komme til at se igen, siger Weiss.

Ritzaus spørgsmål blev besvaret via en tolk.

Georgien har hentet tre point i de første tre gruppekampe. Holdet tabte 0-2 hjemme til Schweiz og 0-1 i Irland i marts, men vandt 3-0 hjemme over Gibraltar i fredags.

/ritzau/