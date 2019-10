Irland spillede lørdag 0-0 ude mod Georgien, hvilket sætter irerne under stort pres i EM-kvalifikationen.

Det danske fodboldlandsholds chancer for at kvalificere sig til næste års EM fik et løft umiddelbart inden lørdagens hjemmekamp mod Schweiz.

Forud for braget mod schweizerne klokken 18 i Parken satte førerholdet Irland point til i Danmarks kvalifikationsgruppe.

På udebane spillede irerne 0-0 mod Georgien - nøjagtig ligesom danskerne gjorde i Tbilisi for en måned siden.

Landstræner Mick McCarthys irske hold havde ikke meget at byde på i den georgiske hovedstad, hvor værterne sad på spillet og havde størstedelen af chancerne.

Gæsterne var kommet til Georgien for at forsvare eget mål og måske få et heldigt mål.

Irerne ville stort set ingenting fremad banen, og det betyder, at McCarthys mandskab kan komme i store problemer.

Godt nok topper Irland gruppe D med 12 point foran Danmark med 9 og Schweiz med 8 point.

Irerne har dog spillet en kamp mere end Åge Hareides danske landshold og to mere end schweizerne.

På tirsdag skal Irland på besøg hos Schweiz, og i næste måned får irerne besøg af Danmark i Dublin. Lørdagens uafgjorte resultat i Georgien betyder, at Irland kan blive tvunget til at slå både Schweiz og Danmark.

