Kvindelandstræner Lars Søndergaard har givet genvalg til samtlige 23 spillere, som var med i Italien senest.

- Do never change a winning team, lyder et gammelt ordsprog i sportens verden.

Det har Lars Søndergaard, landstræner for fodboldkvinderne, efterlevet i den trupudtagelse, Dansk Boldspil-Union (DBU) tirsdag har offentliggjort.

Der er genvalg til samtlige 23 spillere, som var med i den trup, som 27. oktober slog Italien 3-1 på udebane og dermed sikrede billetten til EM.

- Vi går benhårdt efter at runde en fantastisk kvalifikation af på bedste vis hjemme i Viborg foran nogle af vores rød-hvide fans, siger Søndergaard til DBU's hjemmeside.

- Vores mål er altid at vinde, og det vil være en stor præstation, hvis vi kan gøre rent bord med sejr nummer 10.

- Samtidig er der vigtige koefficientpoint på spil i forhold til seedning til VM-kvalifikationen og EM, så vores motivation er i top, selv om EM-billetten er i hus.

Italien er også modstanderen i Viborg 1. december, hvor den tiende og sidste kvalifikationskamp for danskerne skal spilles. Selv om EM-deltagelsen er i hus, er der en historisk merit at spille for.

For med ni ud af ni sejre indtil videre i gruppen kan de danske kvinder fuldende en perfekt kvalifikation med endnu en sejr over italienerne.

Danmark har aldrig før vundet ti ud af ti kampe i en kvalifikation. I 1999 vandt de danske kvinder også samtlige kampe i kvalifikationsgruppen, men den gang var det kun seks kampe.

Flere af de danske spillere i truppen bor i England eller en af de syv coronanedlukkede kommuner i Nordjylland. DBU skriver, at man følger situationen tæt.

- I dialog med myndighederne arbejdes der aktivt på at finde forsvarlige løsninger, så alle spillere kan komme til Danmark og spille for landsholdet, skriver DBU på sin hjemmeside.

Hjemmekampen mod Italien spilles 1. december.

/ritzau/