Inden et møde i engelsk fodbold advarer to af ligaens profiler om at sætte gang i fodboldspillet uden omtanke.

Ikke alle spillere er trygge ved en genstart af Premier League.

To af stjernerne i ligaen, Manchester City-angriberen Sergio Agüero og Chelsea-stopperen Antonio Rüdiger, er skeptiske.

Agüero mener, at spillerne frygter at bringe deres familiers sikkerhed i fare ved at spille fodbold midt i coronapandemien.

Sergio Aguero of Manchester City

»Størstedelen af spillerne er bange, fordi de har familie, de har børn, de har babyer,« siger Agüero til El Chiringuito TV ifølge Reuters.

Klubberne i Premier League skal mødes fredag for at diskutere planerne for at træne og spille kampe igen. Man ønsker i England at fuldføre den afbrudte sæson.

»Når vi vender tilbage, kan jeg forestille mig, at vi spillere vil være anspændte, vi vil være meget forsigtige.«

»Og i det øjeblik, nogen føler sig syg, vil du tænke: Hvad sker der? Det skræmmer mig,« siger Agüero.

Over 26.700 mennesker er døde af coronavirus i England, og flere end 172.000 er smittet.

»Der er mennesker, der er smittet, men de har ikke symptomer, og de kan smitte dig. Du kan selv være smittet uden at vide noget om det,« advarer City-målræven.

Chelsea-stopperen Antonio Rüdiger stiller også moralske spørgsmål ved den ønskede genstart.

»Hvis vi fortsætter med at spille, og der er en fare ved det, og vi ignorerer det, mens folk dør flere steder i verden, så ved jeg ikke, om jeg kan have det siddende på samvittigheden.«

»Men hvis alt er på plads, og det kommer fra de ansvarlige, at det er okay, og at der ingen fare er, så kan vi starte,« siger Rüdiger til den tyske tv-station ZDF.

Er der derimod risiko for, at spredningen af coronavirus kan blusse op igen, så flere mennesker kan blive smittet, så bør der ikke spilles, mener han.

Hvis det ender med, at sæsonen ikke kan genoptages, så mener Rüdiger, at Liverpool skal tildeles mesterskabet.

»Helt ærligt, for mit vedkommende kan de give Liverpool titlen. I sidste ende fortjener de den, de har spillet en fantastisk sæson.«

»De havde vundet titlen alligevel, så etisk er titlen deres. Men jeg håber selvfølgelig, at sæsonen kan afsluttes på sportslig vis,« siger tyskeren.

/ritzau/