De jagtede ham for et år siden – og nu er de der igen. Den norske back-profil Birk Risa er fortsat meget varmt emne i Brøndby IF.

Ifølge B.T.s oplysninger har Superliga-giganterne budt på Odds Ballklubbs norske U21-landsholdsspiller, præcis som klubben gjorde tilbage i juli sidste år.

Dengang bød Brøndby IF 4,5 millioner kroner, men klubskiftet stødte på grund, og Risa fortsatte i Odds Ballklubb.

Brøndby IF, som jagter en venstre back frem mod næste sæson, har nu igen sendt et bud afsted til den norske Eliteserie-klub. Det kan man høre mere om i denne uges udgave af B.T.-podcasten 'Transfervinduet'.

22-årige Birk Risa, som har en fortid i 1. FC Köln, beskrives som en pålidelig og påpasselig venstre back med offensive kvaliteter, som er en af de bedste af sin slags i den norske liga.

Brøndby IF har kun en venstre back i truppen i form af tyske Anthony Jung, som tidligere har været meldt på vej 'hjem' til tysk fodbold, uden at dette dog er sket endnu.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Odds Ballklubb og fra Brøndby IF's sportsdirektør, Carsten V. Jensen, om situationen omkring Brøndby og Birk Risa.

'Transfervinduet' er B.T.s ugentlige fodboldpodcast, der kommer ind under huden på det danske – og til tider udenlandske – transfermarked. Her dyrkes de reelle transferer, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen.