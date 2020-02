Voldtægtssagen, der involverer fodboldstjernen Cristiano Ronaldo, er blusset op igen.

Således er det kommet frem, at Kathryn Matyorga, der har anklaget den 35-årige Juventus-spiller tidligere, ikke er færdig med sine anklager.

Nyhedsbureauet Associated Press kan berette, at Ronaldos lejr 14. oktober 2019 indsendte dokumenter til en dommer i Las Vegas, der bad retten om at tage stilling til, om Kathryn Mayorgas søgsmål skulle droppes eller ej.

Det sker på trods af, at de oprindelige anklager mod Cristiano Ronaldo blev droppet af politiet i juli 2019.

Tirsdag er det kommet frem, at en dommeren i Las Vegas har besluttet, at sagen skal afgøres uden for retten - som Cristian Ronaldo og hans lejr ønskede det.

'Retten finder, at ingen af Mayorgas argumenter har grundlag imod forligsmæling, og alle hendes påstande vil blive fremsat i forligsmæling,' fastslog dommer Daniel Albregts i sagen.

I søgsmålet fra oktober kom det også frem, at Kathryn Mayorga ville have flere penge ud af fodboldspilleren.

Den Las Vegas-boende kvinde indgik i 2010 en tavshedsaftale med Cristiano Ronaldo, der betalte 375.000 dollars (svarende til cirka 2,5 millioner kroner) for ikke at tale om deres nat sammen i juni 2009.

Cristiano Ronaldo får det på sin måde i sagen, hvor Kathryn Mayorga vil hive flere penge ud af fodboldspilleren.

Cristiano Ronaldo har erkendt, at han indgik den økonomiske aftale med Mayorga, der nu kræver mindst 200.000 dollars mere af fodboldspilleren (1,3 millioner kroner).

Hendes advokater mener, at hun ikke har brudt tavshedsaftalen, mens hun i sit nyeste søgsmål mod Cristiano Ronaldo anklager ham på sammensværgelse, ærekrænkelsen, kontraktbrud, tvang og svindel.

Kathryn Mayorga har ønsket, at sagen skulle for retten, men det får hun ikke held med. Cristiano Ronaldo siger gennem sin advokat, at han altid har fastholdt, at han og Kathryn Mayorga havde samleje med fuldt samtykke fra begge.

Voldtægtsanklagen blussede for alvor op i 2018 og svirrede i flere måneder omkring Cristiano Ronaldo, der i et interview med Piers Morgan sidste år kaldte 2018 for sit sværeste år nogensinde.