»Jeg håber og tror på ham.«

Sådan lyder det blandt andet fra Genks træner, Phillippe Clement, om Marcus Ingvartsen, der altså fortsat har stor tiltro til sin danske angriber.

I sidste sæson blev han topscorer i Superligaen iført den røde FC Nordsjælland-trøje, men Ingvartsen har fået en anderledes svær start på sit udlandseventyr i Belgien.

Læs også: FCM vandt til sidst: Her er målet, alle snakker om

»Jeg håber og tror på ham. I forhold til afslutninger er han af de bedste spillere, jeg nogensinde har set, og det mener jeg virkelig. Når han er omkring feltet, er det ligegyldigt, om han skal sparke med højre eller venstre,« siger Philippe Clement til Heet Laatse Nieuws.

Marcus Ingvartsen har dog kun har scoret fem mål i 22 ligakampe for KRC Genk. Den 22-årige dansker blev solgt for omkring 37,5 millioner kroner i sommers, hvilket var transferrekord for den belgiske klub.

Læs også: Holdkammerat afslører: Megastjerne kommer til Danmark

Derfor har der også været store forventninger til Ingvartsen, og Philippe Clement er sikker på, at han med tiden bliver en vigtig brik for holdet.

»Det minder meget om situationen med Wesley Sonck (tidligere belgisk angriber, der spillede i Genk fra 2000 til 2003 med stor succes, red.). Ingvartsen skal vænne sig til en mere fysisk spillestil i Belgien, han skal blive stærkere i duellerne, og han skal blive bedre til at spille med ryggen mod målet. Når han tager det skridt, så bliver han en stor gevinst,« siger han.

I slutningen af februar var Genks sportsdirektør ude og fortælle, at Ingvartsen ikke havde levet op til forventninger endnu. Her fortalte Ingvartsens agent også, hvorfor den danske angriber ikke for alvor har slået igennem endnu.

Marcus Ingvartsen har stadig sin A-landsholdsdebut til gode, men nyder til gengæld stor succes på U21-landsholdet, som han i øjeblikket er samlet med. Her har han scoret 15 mål i blot 17 kampe.

Genk er i øjeblikket placeret som nummer seks i den belgiske liga.