Teemu Pukki havde en ret god dag i Norwich-trøjen denne weekend.

I lørdagens kamp mod Newcastle scorede den tidligere Brøndby-bomber nemlig hattrick for oprykkerne Norwich, og det gik ikke ubemærket hen i hjemlandet, Finland.

Et finsk kommentatorpar kunne nemlig ikke holde deres vilde begejstring tilbage, da de kommenterede opgøret mellem Norwich og Newcastle .

Her fik den mere end almindeligt gas og begejstring over finske Pukkis vilde bedrift. HØR DE FINSKE KOMMENTATORER GÅ AMOK I ØVERST I ARTIKLEN

Teemu Pukki scorede lørdag hattrick for Norwich i opgøret mod Newcastle. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Teemu Pukki scorede lørdag hattrick for Norwich i opgøret mod Newcastle. Foto: CHRIS RADBURN

»Det er selvfølgelig en af de bedste kampe, jeg har haft i engelsk fodbold. At score hattrick i Premier League havde jeg ikke en gang turde drømme om for et par år siden,« udtale Teemu Pukki efter kampen ifølge BBC.

Pukki scorede også det reducerende mål, da Norwich i premiererunden tabte på udebane til Liverpool. Han har dermed scoret med i alt fire mål i Premier League.

Den finske angriber blev i sidste sæson topscorer i Championship i sin første sæson i Norwich efter skiftet fra Brøndby, og det er imponerende, at han nu fortsætter målstimen i selveste Premier League.

Gense Teemu Pukkis hattrick og hør de finske kommentatorers vilde begejstring i videoen i toppen af artiklen.