Da den unge fodboldspiller Tom Preston på 19 år fik skadet sin fod, fik han et noget alternativt råd.

Han blev nemlig rådet til at købe en bøf, for efterfølgende at placere den på sin fod.

Det blev Tom Preston, der til dagligt spiller i fodboldklubben Lancaster City F.C., bedt om af, hvem han troede var sin fysioterapeut, Neil Coomber. I stedet var det holdkammeraten, Rob Wilson, som Tom Preston var kommet til at skrive til for råd.

Og det var så her, at Tom Preston blev bedt om at placere en bøf af oksekød på foden, selvom Preston allerede havde forsynet sig med frosne ærter og is på foden, hvilket må betegnes som almindeligt at benytte som følge af smerter. Men det fik Rob Wilson råddet ham fra.

One of the young lads @tompreston1016 texted who he thought was the Physio @coomber85 about his bad ankle/foot. Unfortunately for him it was @RobWils8 who gave him the best rehab advice ever! @ladbible @LancasterCityFCpic.twitter.com/ZWSFaGHB9Q — Craig Stanley (@Staners6) November 4, 2018

»Ærter og is virker kun idet skaderne lige er opstået. Oksekød skal bruges 24 timer efter skaden indtraf,« skrev Rob Wilson blandt andet til Tom Presten.

Derfor måtte Tom Presten få sin far til at køre en tur i Aldi for at købe en bøf til sin søn.

Tom Presten placerede efterfølgende bøffen oven på sin fod, sendte et billede for at få bekræftet, om det så rigtigt ud. Med andre ord anede han ikke uråd om den åbenlyse spøg

Den morsomme episode har ført til, at de to fodboldspilleres holdkammerat, Craig Stanley, har offentliggjort sms-korrespondancen mellem de to spillere på sin Twitterkonto.