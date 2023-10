De tidligere fodboldstjerner Robbie Keane og Rory Delap er flygtet ud af Israel, efter terrororganisationen Hamas lørdag angreb landet.

De to tidligere Premier League-stjerner, der er henholdsvis manager og assistent i storklubben Maccabi Tel Aviv, gemte sig i første omgang i et beskyttelsesrum i timevis.

Siden er det lykkes for Keane og Delap at komme ud af landet.

Det skriver The Sun og Talksport.

Robbie Keane blev ansat som cheftræner for Maccabi Tel Aviv i sommer. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Robbie Keane blev ansat som cheftræner for Maccabi Tel Aviv i sommer. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge medierne er Robbie Keane og Rory Delap nået i sikkerhed i Grækenland.

De skulle ellers have stået i spidsen for Maccabi Tel Aviv i søndagens opgør mod Hapoel Jerusalem.

Men alle fodboldkampe i Israel er aflyst som følge af angrebene.

»Klubben, trænerne, spillerne og de ansatte giver styrke til vores sikkerhedsstyrker, indbyggerne i syden og hele Israel i denne svære tid,« har klubben skrevet i en udtalelse.

Rory Delap var en profil i Stoke. Foto: Paul Bradbury/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Rory Delap var en profil i Stoke. Foto: Paul Bradbury/AP/Ritzau Scanpix

Da Robbie Keane blev ansat som manager for klubben i juni afviste han at tale om den politiske situation i regionen.

Antallet af døde i Israel efter Hamas' chokangreb skønnes nu at være over 500, og langt over 2000 er såret.

Tidligere søndag er 313 palæstinensere meldt dræbt i Gaza under Israels modangreb. Det oplyste de lokale myndigheder.

Du kan følge situationen i Israel i B.T.s liveblog LIGE HER.