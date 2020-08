Jo jo, der er lige en returkamp mod Istanbul Basaksehir, der skal vindes først.

Men skulle FC København slå det tyrkiske hold i Europa League-kampen på onsdag, venter en kvartfinale mod Manchester United.

Det engelske tophold skal godt nok lige forsvare en 5-0-føring fra det første opgør, men de er næsten sikre på kvartfinalepladsen allerede nu. Til gengæld har United givet sine spillere lov til at tage på ferie.

Det har flere af United-stjernerne draget nytte af, og eksempelvis Nemanja Matic, Victor Lindelöf, Fred og Odion Ighalo er rejst væk fra England. Og der har vi så problematikken.

Daily Mail skriver, at det kan blive en anelse problematisk i forhold til reglerne for indrejse i England i øjeblikket.

Det ser nemlig ud til, at der er et opsving i smitte med coronavirus under opsejling, og det kan give strammere regler i det meste af Europa i forhold til indrejse. Og det kan betyde, at en håndfuld af United-spillerne muligvis skal i 14 dages karantæne.

Såfremt der ikke kan komme nogen dispensation for dette, vil de i så fald være ude af returkampen mod Linz på onsdag. Og også ude af kvartfinalen den 10. august, hvor modstanderen altså kan gå hen at blive FC København.

Ifølge Daily Mail er alle rejser blevet clearet med Manchester Uniteds ledelse, og ingen spillere skulle være rejst til lande, der er på Storbritanniens røde liste over lande, der anbefales ikke at rejse til lige nu, men mediet skriver, at eksempelvis Frankrig, som Victor Lindelöf er rejst til, er i overhængende fare for at ryge fra den gule liste til den røde liste.

Den engelske premierminister Boris Johnson har for nyligt understreget, at der hurtigt kan komme nye restriktioner på ind- og udrejse inden for få dage, som coronavirussen i øjeblikket udvikler sig på ny.

I første omgang handler det dog om Basaksehir. Det er på onsdag klokken 18.55, der er Europa League-brag i Parken.