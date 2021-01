Han husker tydeligt den dag, han smaskede Jesper Grønkjær i hovedet.

»Det var en hård træning, og vi havde en stor kamp den kommende weekend. Grønkjær blev ved med at give mig knæ i ryggen, og jeg var irriteret og tænkte: 'Hvad laver du?'« fortæller den tidligere Chelsea-spiller Carlton Cole.

Episoden genopfrisker han til mediet TalkSport.

Ifølge Cole – der dengang var 17-18 år, hvilket betyder, at hændelsen fandt sted omkring årtusindeskiftet – gjorde den danske landsholdsspiller det igen. Og igen. Og igen. Indtil det gik galt.

Jesper Grønkjær spillede 119 kampe for Chelsea og scorede 11 mål. Foto: GERRY PENNY

»Jeg var så ung, at jeg bare bed det i mig. Men efter tredje eller fjerde gang vendte jeg mig om og gav ham et hårdt slag. Det er ikke noget, jeg er stolt af, men det var i kampens hede,« siger englænderen.

Straks efter episoden tænkte han dog, at det her var alvorligt.

Meget alvorligt.

»Der var ingen reaktion fra Grønkjær (...) Jeg tænkte: 'Hvad er det, jeg har gjort?' Jeg troede, at jeg havde slået ham ihjel. Så slemt var det.«

Carlton Cole (tv.) her i aktion mod Leeds i 2003. I løbet af sin karriere spillede han blandt andet også for West Ham, Aston Villa og Charlton. Foto: NICOLAS ASFOURI

Derfra lærte Carlton Cole at holde sig selv tilbage, siger han også til TalkSport.

Også selvom han rent faktisk ikke fik nogen bøde efter hændelsen, fordi cheftræneren mente, at han kunne bruge sin aggressivitet og konkurrencementalitet positivt til at vinde kampe.

Carlton Cole og Jesper Grønkjær delte omklædningsrum i Chelsea i cirka tre år fra 2001 til 2004.